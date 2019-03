Mechelaar voert actie tegen “onderbezetting” korps. Volgens politie is er niets aan de hand Wannes Vansina

13u32 0 Mechelen Een Mechelaar heeft deze ochtend actie gevoerd aan het politiecommissariaat in de Frederik De Merodestraat om zijn ongenoegen te uiten over de “onderbezetting” van het korps. “Tijdens verschillende noodsituaties kwam de politie niet of te laat”, zegt Tom Feremans (39). “Er is geen probleem met onze basispolitiezorg”, antwoordt de politie.

Tom Feremans zegt vier keer op een jaar tijd te zijn geconfronteerd met het falen van de politie. De eerste keer deed zich in maart vorig jaar voor. “Jongeren reden mijn geparkeerde wagen aan en pleegden vluchtmisdrijf. Een getuige nam mij mee en we volgden hen. Toen ze vastreden in de file, ben ik voor hun wagen gaan staan met de vriendelijke vraag om te stoppen. Ze reden me enkele keren gewoon omver. Ik vroeg de politie om bijstand, maar die belde 10 minuten later terug met de boodschap dat ze niet konden komen. Na 20 minuten kwamen er uiteindelijk toch twee agenten, dik tegen hun goesting.”

De tweede keer keer achtervolgde hij naar zijn zeggen een auto-inbreker en duurde het 20 minuten voor de politie er was, de derde keer zag hoe hij een parkeerwachter werd aangevallen en kwam zelfs geen patrouille opdagen. Een laatste keer kwam de politie te laat toen hij achter een fietsdief aanzat zodat die kon ontkomen. “Ik dacht dat ik qua pech het groot lot had gewonnen, tot een commissaris mij vlakaf toegaf dat ze onderbemand waren en zijn excuses aanbood. Vandaar dat ik hier vandaag sta. Niet tegen, maar net voor de politie.”

“Genoeg ploegen”

Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande is de bewering dat de politie onderbemand is, niet correct. Hij maakt zich sterk dat de aanrijtijden korter zijn dan vijf minuten. “Er zijn genoeg ploegen aanwezig op het terrein. Steevast zijn er zes interventiepatrouilles om de baan, aangevuld met verkeers- en overlastteams. Het gebeurt dat soms voorrang moet worden gegeven aan een bepaald voorval, maar dat is uitzonderlijk.”

Op de specifieke situaties waarover Feremans vertelt, kon hij niet ingaan omdat hij deze niet kende. “Maar klachten bij intern toezicht of bij Comité worden altijd ernstig genomen”, verzekert hij. De politiewoordvoerder raadt getuigen van bijvoorbeeld verkeersongevallen overigens aan om niet zelf over te gaan tot actie, maar zoveel mogelijk informatie zoals persoonsbeschrijving en nummerplaten over te maken aan de politie.

Facebookpagina

Feremans had de ontkenning van het probleem niet verwacht. “Ik hoop echt dat ik brute pech heb gehad en de politiecommissaris tegen mij heeft gelogen. Om zeker te zijn, lanceer ik de Facebookpagina ‘Politie Mechelen komt te laat of niet’ om te zien of er reactie komt van de Mechelaars. Ik hoop dat ik mij vergis, want wat mij overkomen is met de politie, maakt mij bang, vooral voor mijn dochter.”