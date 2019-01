Mechelaar laat stad “een miljoen Belgische frank” na Wannes Vansina

30 januari 2019

14u22 0

De Mechelse gemeenteraad heeft het nalatenschap van Gaston Wauters, een miljoen oude Belgische franken (24.790 euro), aanvaard. De Mechelaar liet in zijn testament opnemen dat de geldsom alsook al zijn gereedschap en machines gaan naar het S.I.T.O (Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs) “in nagedachtenis van H Van Kerkhoven en H Geest”. Dat zouden oud-leraren van hem geweest zijn. Aangezien de school in de Leopoldstraat niet meer bestaat, is de stad de rechtsopvolger. Bij het overlijden van Gaston Wauters bezat hij geen gereedschap of machines meer.