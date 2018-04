Mechelaar kiest goede doelen voor de zomer 14 april 2018

02u33 0 Mechelen De Mechelaars kunnen tot en met vrijdag 11 mei stemmen op hun favoriete goede doel voor De Zomer is van Mechelen. De vijf populairste krijgen een deel van de opbrengst van de festivals.

De Maneblussers kregen de afgelopen maand de kans op verenigingen voor te dragen. Vervolgens werden vijftien verenigingen op basis van drie criteria geselecteerd: de lokale verankering, diversiteit tussen de verenigingen en het aantal stemmen. De keuze viel op Amnesty International groep Mechelen, Artsen Zonder Vakantie, Chiro Libertus, De Keeting, De Lage Drempel, EVA Mechelen, Klimaan, Oikonde vzw, P.G. Frassati, Sint-Vincentius, SISP, Sjarabang, Steunpunt Asiel & Migratie, Welcome in Mechelen en Willekom Mechelen.





"Net als vorig jaar krijgt de Mechelaar het laatste woord. Voor ons is dat een logische manier van werken. Alleen zij kunnen die keuze maken, de zomer is van de Mechelaars. Zij gaan nu beslissen welke goede doelen centraal zullen tijdens onze festivalzomer", zegt voorzitter mmMechelen Feeset Kristof Calvo.





Stemmen

Stemmen kan via dezomerisvanmechelen.be. De opbrengst komt van festivals als Ottertrotter, Parkpop en Maanrock. Telkens gaat een percentage van de opbrengst uit consumpties naar de vijf goede doelen. Vorig jaar verzamelde de Zomer is van Mechelen 25.000 euro voor Barts Weg, Dierenbescherming Mechelen, Mechelen Mondiaal Duurzaamheid, Prinses Harte en Villa Clementina. Zij waren dit jaar uitgesloten van deelname. (WVK)