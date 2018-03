Matchmakers nemen vliegende start SOCIAAL TEWERKSTELLINGSPROJECT WERKRACHT BESTAAT ÉÉN JAAR ELS DALEMANS

15 maart 2018

02u32 0 Mechelen Ze noemen zichzelf al lachend 'matchmakers' of koppelaars, maar dan in een andere vorm. Met hun sociaal tewerkstellingsproject WerKans zijn Inneke Vos en Veerle De Wael de ontbrekende link tussen bedrijven en mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Exact een jaar na de opstart kunnen de ondernemers met indrukwekkende cijfers uitpakken. "Alles is uiteindelijk gebaseerd op vertrouwen."

De ECOkoeriers die leveringen per fiets rondbrengen in Mechelen zijn ondertussen een bekend beeld in de Dijlestad. Het project dat in 2015 werd opgestart door Vos en De Wael, kreeg vorig jaar een vervolg met WerKracht. "We kregen vanuit bedrijven niet enkel de vraag om goederen te leveren, maar ook het logistieke luik voor onze rekening te nemen. Wijzelf botsten met onze ECOkoeriers op onze grenzen, omdat we maar een beperkt aantal mensen met de fiets kunnen laten rondrijden. Daarom richtten we WerKracht op, waarmee we meer werk en ervaring willen creëren voor kansengroepen", zegt Vos. "We begeleiden mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt individueel en heel intensief. Zij komen bij ons via de VDAB, OCMW, sociale organisaties. Ze volgen bij WerKracht de nodige opleidingen en draaien mee als ECOkoerier of logistiek medewerker. Daarna gaan ze werkervaring opdoen bij één van onze partnerbedrijven, en we zoeken voor hen de perfecte 'match' met openstaande vacatures."





Vertrouwen

"We stapten een jaar geleden naar de provincie Antwerpen en stad Mechelen, met de vraag om financiële steun. Ons doel was toen om dit eerste jaar vijf tot tien mensen te begeleiden, de teller staat intussen al op zeventien! Tel daar nog drie mensen bij die we zonder opleiding meteen naar een partnerbedrijf konden doorverwijzen. We hoopten voor WerKracht in deze opstartfase drie partnerbedrijven te vinden, dat zijn er na een jaar al zes. Het gaat onverwacht enorm hard, en de reden hiervoor is volgens ons vertrouwen. We geven onze doelgroepmedewerkers vertrouwen door hen weer autonomie en zelfwaarde te geven, we zién hen vaak groeien tijdens dit hele traject. En we geven de bedrijven het vertrouwen dat wij de juiste mensen met de juiste talenten op de juiste plek kunnen inschakelen. Zo ontstaat er voor iedereen een win-win-situatie."





"Ons doel is nu om WerKans verder te doen groeien. We mikken daarom op nieuwe samenwerkingen met partnerbedrijven, maar werken ook zelf verder ideeën uit. Onze ECOkoeriers verzamelen bijvoorbeeld al jaren kurken stoppen bij de Mechelse horecazaken, wij willen in de toekomst graag nieuwe producten ontwikkelen uit gerecycleerde kurk. Ook palletrecyclage, door er bijvoorbeeld meubels van te maken, is een optie. Aan ideeën ontbreekt het ons alvast niet!"