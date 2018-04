Massa picknickers viert 10de Langste Veggietafel 13 april 2018

De Langste Veggietafel heeft donderdagavond zijn tiende verjaardag in schoonheid gevierd. Een massa eters zakte af naar het Mechelse picknickevenement, dat met succes vegetarische voeding promoot.





Mechelen Klimaatstad en EVA Mechelen organiseerden De Langste Veggietafel tien jaar geleden een eerste keer op de Grote Markt. Sindsdien won de reuzepicknick alleen maar aan succes, niet alleen tijdens het evenement overigens. "Het verschil is niet zozeer hier te zien, maar vooral daarbuiten. De Mechelaars staan over het algemeen meer open voor vegetarisch eten. Dat zie je ook aan de restaurants. Enkele jaren terug waren er nog geen vegetarische, intussen al drie, en ook het aanbod bij de andere gaat er sterk op vooruit", stelt Gitte Van Den Bergh, vrijwilligster bij EVA Mechelen, vast. Ze gelooft dat de Langste Veggietafel daar een bijdrage heeft aan geleverd. "Wij tonen aan dat een vegetarisch alternatief ook heel lekker kan zijn. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon beter voor je gezondheid, het milieu en de dieren." Een duo werd gisteravond extra in de watten gelegd: de winnaars van de restaurantactie. Leerlingen van COLOMAplus serveerden hen een driegangenmenu. "We zijn al jarenlang bezig met vegetarisch en veganistisch koken. Dat wordt steeds belangrijker", aldus leerkracht Björn Matheusen. Toch houden Mechelen Klilmaatstad en EVA nog lang niet op met De Langste Veggietafel. "Het evenement is te gezellig om mee te stoppen", klinkt het nog. (WVK)