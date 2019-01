Mariam Harutyunyan promoot vrouwelijk ondernemerschap met kleding: “The future is female” Wannes Vansina

15 januari 2019

18u11 0 Mechelen Mariam Harutyunyan (24) uit Mechelen is een ondernemer met een missie. Om vrouwelijk ondernemerschap te promoten, lanceerde de studente een eigen kledinglijn: KinArmat. Haar ontwerpen zijn een statement: ‘The future is female’ bijvoorbeeld, of ‘GRL PWR’. “Gelijkheid is er nog lang niet”, stelt ze vast.

Mariam is student-ondernemer. Ze zit in haar laatste jaar Biomedische Wetenschappen aan de KULeuven – ze is bezig aan haar thesis – maar dat weerhield haar er niet van in oktober van start te gaan met KinArmat. Haar motto: changing the world with sustainable streetwear (verander de wereld met duurzame kledij). Ze verkoopt T-shirts, sweaters en accessoires voor dames én heren online en vanaf volgende week ook in De Maekerij in Leuven. De komende maanden moeten er verkooppunten in andere steden bijkomen. Het zijn niet alleen stukken om te dragen, ze spreken ook.

KinArmat betekent in het Armeens niet toevallig ‘vrouwelijke roots’. “Door mijn T-shirts te dragen kunnen mensen zeggen wat ze misschien niet durven uit te spreken. Ik wil gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de ondernemerswereld bespreekbaar maken, want die is er nu niet. Er is nog altijd een grote kloof. Ik wil er mijn steentje toe bijdragen die te dichten.” Ze ging verschillende vrouwelijke ondernemers interviewen en verwerkte hun boodschappen in haar kledij. ““Ze vertelden mij onder meer dat het als vrouw toch net iets moeilijker is om een serieus genomen te worden, bijvoorbeeld wanneer ze een businessplan voorstellen.”

De cijfers geven haar alvast gelijk. Vrouwen maken slechts een derde uit van de ondernemers in ons land. Mariam wil dat cijfer naar omhoog. “Zowel op vlak van ondernemerschap als op de werkvloer en zelfs in een vriendenkring doen er nog clichés de ronde. Dat vrouwen minder goed zouden zijn in onderhandelen, dat Tech vooral een mannenwereld is, dat een zaak combineren met een familie onmogelijk is, dat vrouwen met een migratieachtergrond geen deel uitmaken van de ondernemingswereld, ... Omdat vrouwen juist meer perfectionistisch te werk gaan, wachten zij totdat hun idee volledig uitgewerkt is voordat ze durven ondernemen, terwijl mannen er meteen voor gaan. Het is de bedoeling om vrouwen meer zichtbaarheid te geven, zodat ze durven om hun ideeën en hun dromen voor te stellen zonder er zo lang over te twijfelen.”

Mariam is niet alleen geëngageerd op het vlak van gender equality. De kleding die zij samen met haar broer Edgar ontwerpt – vaak geïnspireerd door Armeense patronen - is ook duurzaam. “Ik werk uitsluitend met organisch katoen en alles wordt geprint met veganistische inkt.” Daarnaast wil ze in haar geboortestad Mechelen, hoewel ze intussen in Bonheiden woont, jong ondernemerschap promoten. “Ik vond weinig over het thema en nam daarom contact op met de stad. Daar kreeg ik een positief antwoord dat ze aan een project bezig zijn om het te stimuleren.” Ze sloot zich aan bij een focusgroep van de stad. “Het probleem is volgens mij dat er geen ‘community feeling’ is zoals in andere steden wel bestaat, daar gaan we verandering in brengen.”

https://www.kinarmat.com/