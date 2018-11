Marathonloopster Wendy heropent salon in schoonheid Wannes Vansina

26 november 2018

Wendy Dhaen (43) uit Mechelen heeft afgelopen weekend een gloednieuw schoonheidssalon geopend op de Leestsesteenweg, tegenover Happyland. Voorheen baatte de ervaren specialiste haar zaak uit in de buurt van het Vrijbroekpark, maar problemen met het pand dwongen haar tot een verhuis. “Het is alsof de Leestsesteenweg 130 op mij stond te wachten. Het kon niet beter zijn. Het is functioneler en ik heb ruimte voor een mini-wellness, met naast de jacuzzi ook ruimte voor sauna en stoombad”, vertelt Wendy. De aanloop naar de verhuis was wel hectisch. Drie weken geleden liepen Wendy en haar partner nog de marathon van New York. Ze heeft ook al jaren een loopgroep in Mechelen: The Rockettes. “Het coachen maakt nu meer deel uit van het salon. ‘Positiviteit wint altijd’, is mijn quote.”

https://www.schoonheidwendy.com