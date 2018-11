Mannen met gestolen nummerplaat opgepakt TVDZM

10u10 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft twee mannen opgepakt. Ze reden rond met een gestolen nummerplaat.

Het duo werd voor het eerst opgemerkt langs de Gentsesteenweg in Heffen. “Via de ANPR-camera kregen we een melding dat er een voertuig reed met een gestolen nummerplaat”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Een patrouilleploeg kon hen uiteindelijk staande houden langs de Mechelbaan.” Bij het doorzoeken van het voertuig werd een rugzak gevonden met inbrekersmateriaal. Volgens de politie ging het om schroevendraaiers, een trektang, een mes, handschoenen en een zaklamp. Beide mannen van 30 en 31 jaar oud uit Brussel, werden gefouilleerd. “De 31-jarige man was in het bezit van pepperspray. Het verboden wapen werd in beslag genomen”, gaat Van de Sande verder. “Beide mannen zijn bij de politie gekend voor het plegen van eerdere feiten en staan geseind in een gerechtelijke onderzoek.” Omdat ze ook geen uitleg kunnen geven over het feit dat ze de documenten van het voertuig niet hebben, werd het duo meegepakt naar het politiekantoor. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket. Na verhoor mochten ze opnieuw beschikken. Het onderzoek gaat verder. Het inbrekersmateriaal werd in beslag genomen.