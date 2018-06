Maneblussers verorberen eerste 5.000 maatjes 14 juni 2018

Kin omhoog, mond open en happen maar. Dat was gisteren het ordewoord op de Grote Markt van Mechelen. Visboer Luc Vis en horeca-uitbater Karel Meyer (Sava) organiseerden er hun Maatjesfeest. "De maatjes zijn dit jaar van uitstekende kwaliteit, want we hadden een warm voorjaar waardoor er veel voedsel was", klinkt het enthousiast. Naast de 5.000 jonge haringen wachtten de bezoekers ook 3.500 oesters, twaalf paellapannen en - op verzoek van de iets oudere Mechelaars - 600 bakharingen. Verder stonden er optredens op het programma van Doolin, Gery's Big Band, Patrick Riguelle en Nite Spirit. (WVK)