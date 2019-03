Maneblussers staren naar de maan vanop Sint-Rombouts Wannes Vansina

21 maart 2019

22u21 0 Mechelen De Maneblussers trokken vanavond de 538 treden van de Sint-Romboutstoren op. Niet om de maan te blussen, wel om naar de maan te staren door telescopen van volkssterrenwacht Urania.

Om in de sfeer van het festival te kopen, organiseerde stadsfestival LUNALIA vanavond ‘Maanstaren’. Wie had ingeschreven – de vraag was veel groter dan het beschikbare aantal plaatsen - kreeg de kans om niet alleen de nachtelijke skyline van Mechelen te bewonderen van op de toren, maar vooral de maan.

Boven stonden twee kleinere telescopen van Urania klaar – de hemelkijkers moesten tenslotte de toren op geraken. Maar ze volstonden ruimschots om de volle maan ‘van dichtbij’ te bekijken. De deelnemers kregen het hemellichaam in zijn volle glorie te zien, inclusief kraters en donkere zeeën.

De manekijkers genoten van het aanblik, bij Urania waren ze een beetje opgelucht. “Dit is al de derde poging. De eerste keer zat de hemel dicht, de tweede keer stonden we daar in de gietende regen. Vandaag zijn de omstandigheden perfect. De helemaal is helemaal opengetrokken”, zegt Hilde Willemsen medewerker van Urania.

LUNALIA vindt plaats van 28 april tot en met 13 mei. Het programma is terug te vinden op https://lunalia.be/programma.