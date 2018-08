Maneblussers picknicken op eigen strand onder den toren 02 augustus 2018

Het Mechelse kinderstrand op de Grote Markt is gisteravond na alweer een zonovergoten speeldag twee uur langer opengebleven voor een leuk extraatje. Jong en oud verzamelde er om te smullen van allerlei lekkers met de voeten in het zand tijdens een grote familie-picknick. De kleinste Maneblussers gingen in het 'kooklabo' aan de slag en maakten de gekste mocktails. Spelen op Mechelen Kinderstrand kan nog tot en met zondag 5 augustus. Je kan er dagelijks ravotten van 10 tot 18 uur, de toegang is gratis. (EDT/