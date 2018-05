Maneblussers op kop in 10.000-Stappenclash 22 mei 2018

De stad Mechelen staat op kop in de 10.000-Stappenclash, de wedstrijd van het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's. 429 Maneblussers lieten tot zondag 47,5 miljoen stappen optekenen en dat is goed voor 33.280 kilometer. Het brengt de stad in koppositie wat betreft de steden.





Kortrijk staat voorlopig tweede, Brugge komt op de derde plaats. Om peter van de actie Rik Wesemael, voorzitter van wandelclub Opsinjoor, te bedanken, zette schepen Koen Anciaux (Open Vld) hem afgelopen zondag in de bloemetjes na afloop van een 10.000-stappenwandeling.





(WVK)