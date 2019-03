Maneblusser stelt zijn eerste en meest dramatische pelgrimstocht te boek Wannes Vansina

05 maart 2019

15u14 0 Mechelen ‘Pelgrim op de dool.’ Het is niet alleen de titel van het debuut van Maneblusser Luc Abel (67), hij is het ook zelf. Het boek beschrijft dan ook de eerste en meest dramatische bedevaart in zijn leven.

‘Wanneer Luc op een dag wakker wordt in een onbekend ziekenhuis, betekent dat het begin van een moeizaam herstel. Waarom ligt hij hier? Hoe is hij in dit bed beland? En wat heeft de mysterieuze Vivianne hiermee te maken? Tijdens zijn lange revalidatie ontdekt Luc gaandeweg wat er is gebeurd’.

‘Pelgrim op de dool’ mag dan een autobiografisch werk zijn, bovenstaande tekst van de uitgever maakt duidelijk dat het leest als een thriller. Vandaar dat de auteur niet altijd in detail wil treden over de inhoud van het boek, om de spanning niet te vergallen. “Het is een pelgrimsboek, maar meer dan dat. De vele reizen die ik maakte, zijn oorzaak én gevolg van de dramatische momenten die ik meegemaakt heb”, blijft hij vaag.

Het boek focust op zijn eerste pelgrimstocht naar Rome. “De manier waarop ik mijn eerste tocht gemaakt heb, was eigenlijk waanzin. Over veel middelen of financiën beschikte ik niet. Ik had een kitzak over één schouder in plaats van een rugzak, geen echte stapschoenen. Geen GPS, geen telefoon, geen pelgrimspaspoort. Na mij zijn er veel meer pelgrims gekomen en er bestaan intussen zelfs gidsen.”

Het verhaal speelt zich echter ook af in de straten van Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. “Mijn grootste avontuur speelt zich eigenlijk af in de kliniek. Ik zweefde er een tijd tussen leven en dood; beleefde bijzondere en paranormale dingen. De hele geschiedenis ik ook voor mij niet klaar en af. Misschien kan iemand het allemaal wél uitleggen en duiden!”

Opvallend: Luc Abel is helemaal geen schrijver, wel een man die – zoals zijn uitgever het mooi omschreef - meer dan twaalf ambachten en dertien ongelukken overleefde. Hij hield de laatste jaren wel een blog bij van zijn reizen. De laatste vijftien jaar voor zijn pensioen werkte hij als parkwachter in een containerpark. “Pas na mijn pensionering ben ik beginnen schrijven. Ik kon mij wel baseren op de dagboeken die ik bijhield.”

Na zijn eerste maakte hij overigens nog tal van andere pelgrimstochten. De mooiste ervaring: vertrekken op de Simplonpas, 2008 meter hoog, tussen bergen en muren van sneeuw. “Om dan ’s avonds aan te komen tussen de lentebloemen en te beseffen dat je de Alpen te voet overgestoken hebt.” Zijn slechtste. “De nacht doorbrengen op een bank tussen de daklozen in het Waterloo station van Londen en verrekken van de kou, in het midden van de zomer.”

Op 27 april is hij weer weg, heel waarschijnlijk richting de heilige berg Croagh Patrick in Ierland. Ook daarna zal zijn zoektocht niet beëindigd zijn. Hij blijft een ‘pelgrim op de dool’. “Normaal weet een pelgrim precies waar hij heen gaat, tenzij hij zijn doel niet bereikt. Ik ben er nog niet geraakt en ik moet wellicht nog vele omwegen maken.”

Het is ook de reden waarom Luc Abel niet zijn echte naam is. “Als ik ooit nog eens in het Midden-Oosten ga pelgrimeren, neem nu Syrië bijvoorbeeld, dan is het beter dat men mijn naam op mijn identiteitskaart niet direct in verband brengt met een christen pelgrim.”

‘Pelgrim op de dool’ werd uitgegeven door Beefcake Publishing. Het telt 226 pagina’s en is onder meer de koop bij de Mechelse boekhandels voor 22,50 euro.