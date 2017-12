Maneblusser na-Tourcriterium stopt ermee GEBREK AAN PUBLIEK, TE WEINIG SPONSORS EN TE DURE TOPRENNERS WANNES VANSINA

De Fransman Arnaud Demare deze zomer aan het werk tijdens het derde en dus laatste Manenblusser na-Tourcriterium. Mechelen Er komt geen vierde Maneblusser na-Tourcriterium in Mechelen. Het gebrek aan belangstelling van publiek, bedrijven en wielertoppers deden de organisatie besluiten om de stekker uit het evenement te trekken. "We zijn een beetje op onze honger blijven zitten", zegt Alexander Algoet van Sportizon.

Organisator Sportizon verhuisde zijn na-Tourcriterium in 2015 van het kleinere Wolvertem naar het grotere Mechelen. De ambities waren groot. "We geloven dat het een van de mooiste van alle na-Tourcriteriums in België wordt", luidde het ambitieus. Het zag er in eerste instantie ook goed uit. Naar schatting 20.000 liefhebbers zagen Tourwinnaar Chris Froome als eerste over de eindmeet komen. De edities erop ging het evenwel bergaf.





David Legreve Organisator Alexander Algoet.

Geen nieuwe locatie

De truidragers van de Ronde lieten Mechelen links liggen, met alle gevolgen vandien voor de





De schepen geeft ook toe dat de handelsadviesraad niet echt teleurgesteld is. "Voor hen is het weekend eind juli-begin augustus belangrijk in het kader van de zomersolden."





De schepen geeft ook toe dat de handelsadviesraad niet echt teleurgesteld is. "Voor hen is het weekend eind juli-begin augustus belangrijk in het kader van de zomersolden."





En dat kwam op het moment dat renners duurder en duurder worden, een probleem waar alle criteriums mee kampen.





"Een Belgische topper komt niet voor minder dan 10.000 euro, laat staan een buitenlander. De toppers haken af. De Froomes en Sagans komen niet meer voor het geld."





"Een Belgische topper komt niet voor minder dan 10.000 euro, laat staan een buitenlander. De toppers haken af. De Froomes en Sagans komen niet meer voor het geld."





Sportizon sluit evenwel niet uit dat er nieuwe sportevenementen komen.





"De samenwerking met de stad en de brouwerij is steeds constructief verlopen. Dus de kans bestaat dat we nog samen evenementen organiseren."