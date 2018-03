Man zet centrum op stelten 22 maart 2018

Op de Veemarkt in het centrum van Mechelen heeft een man gistervoormiddag de boel op stelten gezet. De jongeman dreigde ermee om zelfmoord te plegen. Hulpdiensten waaronder verschillende medische diensten, de brandweer en politie kwamen ter plaatse. De plaats werd zelfs hermetisch afgesloten door de politie. "Wij hebben de jongeman kunnen overtuigen om terug naar binnen te gaan en hem te laten verzorgen", zegt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De jongeman raakte lichtgewond aan zijn handen. Nadat de hulpdiensten hem konden overtuigen om terug naar zijn woning te gaan, werd hij meegenomen naar het ziekenhuis voor verzorging. Of hij onder invloed was van alcohol of drugs was gisteren nog niet gekend. Een verder onderzoek van de dokters zal hierover uitsluitsel moeten brengen. Kort nadien werd de perimeter opgeheven en mocht iedereen opnieuw door. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (TVDZM)