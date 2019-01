Man wil verdachte autodeal filmen maar krijgt klappen Tim Van der Zeypen

07 januari 2019

15u40 0 Mechelen Een man uit Mechelen is zich burgerlijke partij komen stellen tegen Fouad B. Het slachtoffer wou een verdachte autodeal aan zijn garagecomplex langs de Geerdegem-Schonenberg filmen maar kreeg uiteindelijk zelf klappen. Ook zijn gsm werd afgenomen. Het parket eiste een celstraf van een jaar met probatie-uitstel.

De feiten dateren van 18 augustus 2018. Toen kreeg het slachtoffer telefoon van een buurvrouw. “Die had opgemerkt dat er verdachte handelingen werden gesteld ter hoogte van de garage van mijn cliënt. Hierop is hij naar de garage gewandeld en heeft hij verhaal willen gaan halen”, zei meester Jeroen Pinoy op zitting. “Omdat hij wandelen werd gestuurd, nam hij zijn gsm boven en probeerde hij een foto van de wagen te nemen. Beklaagde reageerde door klappen uit te delen en de gsm af te nemen.” Naast slagen en verwondingen stond B. dus ook terecht voor diefstal. Dat laatste werd betwist. “Hij heeft die gsm afgenomen maar meteen weggegooid. Hij heeft nooit de intentie gehad om die gsm te stelen”, repliceerde meester Frédéric Thiebaut. “Hiervoor vraag ik de vrijspraak.” De slagen werden dan weer niet betwist. Hiervoor vroeg de strafpleiter de gunst van de opschorting. De advocaat van het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van 1.500 euro. “Zo had mijn cliënt naast schade aan de gsm ook nog schade aan zijn bril en was hij nadien ook erg onder de indruk”, voegde meester Pinoy toe. B. verontschuldigde zich tot slot bij het slachtoffer. Rechter Theo Byl velt een vonnis op 4 februari.