Man wil pup verdrinken "want dat pist en kakt" 07 juli 2018

02u28 0

De Mechelse politie is een onderzoek gestart naar de bijna-verdrinking van een pup in het Vrijbroekpark. Dat kwam aan het licht nadat een vrouw op sociale media daar gewag had van gemaakt. Zij zag hoe een man een vier maanden oud hondje wilde verdrinken.





"Hij riep dat het pist en kakt in huis. Gelukkig heeft een mevrouw zich over het pupje ontfermd. Het had water in de longen en had hartmassage nodig."





Camerabeelden

Bij de politie werd geen aangifte gedaan, maar deze startte desalniettemin een onderzoek. "We nemen dit ernstig, maar zonder aangifte is het moeilijk. We zullen alleszins bekijken of we op camerabeelden een man het park zien inwandelen en zonder hondje weer zien buitenkomen", aldus woordvoerder Dirk Van de Sande.