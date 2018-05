Man werkt in tuin en vindt... een zwangere rattenslang 08 mei 2018

Bewoners van de Hombeeksesteenweg in Mechelen schrokken zich maandag een hoedje bij het opruimen van hun tuin. "Toen ik die hoek wilde opruimen, zag ik iets dat daar niet thuishoorde. Het bleek een slang te zijn", doet Luc Holemans het verhaal. Hij haalde de kat binnen en alarmeerde de politie. "Bang ben ik er niet van, maar ik ben er niet scheutig op om ze vast te pakken." De agenten haalden er op hun beurt een slangenvanger bij. De man kon het reptiel zo opnemen. "Dit is een albinorattenslang, ongevaarlijk tenzij voor muizen. Ze is niet giftig, maar wurgt haar prooi. Ze kan tot 1,30 meter groot worden. Deze zit trouwens met eieren", wees hij op een verdikking in het slangenlijf. Volgens de expert moet de slang in de onmiddellijke omgeving ontsnapt zijn. Hij bracht het reptiel over naar een opvangcentrum. (WVK)