Man vrijgesproken voor bedreiging 10 maart 2018

Een man uit Mechelen is door de rechtbank in Mechelen vrijgesproken voor bedreiging. "Met een steakmes bedreigde hij zijn onderbuurvrouw. Zij was op dat moment ziek en ook haar zoon was aanwezig", zei de openbaar aanklager gisteren. "Hij zou met het mes niet enkel hun keel oversnijden maar ook die van de hond des huizes." De aanleiding voor de feiten was naar verluidt het aanhoudend geblaf van de hond. Die zou volgens de man al een hele tijd voor overlast hebben gezorgd. Telkens wanneer de vrouw naar het woonzorgcentrum trok, begon de hond volgens de beklaagde uren aan een stuk te blaffen. Die betwistte de bedreigingen en verklaarde dat hij letterlijk zei: 'Moet ik nu echt de keel van de hond oversnijden zodat hij zwijgt'. "Geen juiste tactiek maar in onze ogen heeft hij de vrouw en de zoon nooit bedreigd", aldus de raadsman. Zij vroeg en kreeg de vrijspraak van de Mechelse rechter. Voor het dragen van een verboden wapen kreeg hij wel een geldboete van 1.200 euro. (TVDZM)