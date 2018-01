Man voor zesde keer in twee jaar betrapt voor rijden onder invloed 02u30 3 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een wel erg hardleerse autobestuurder aan de kant gezet. De man werd in twee jaar tijd al zes keer betrapt terwijl hij dronken of onder invloed van drugs reed.

De autobestuurder werd afgelopen weekend gecontroleerd. Hij blies één promille en testte verder nog positief op het gebruik van cannabis. "Zijn rijbewijs intrekken ging niet aangezien dat nog op de politierechtbank ligt", vertelt Gert Mathay van de politie. Het was liefst de zesde keer in iets meer dan twee jaar dat hij betrapt werd. Begin december 2015 liep hij de eerste keer tegen de lamp. "Toen wegens drugs", verduidelijkt Mathay. "In 2016 testte hij twee keer positief op drugs én alcohol. Datzelfde gebeurde ook twee keer in 2017. De laatste keer toen had hij maar liefst 2,6 promille alcohol in zijn bloed." De politie plaatste een wielklem op de auto. De man mag binnenkort een serieuze boete en langdurig rijverbod verwachten.





2,4 promille

De politie trok verder nog vier rijbewijzen in voor vijftien dagen. Twee bestuurders hadden cannabis gebruikt, de twee andere reden onder invloed van alcohol. "Een van hen stond zelf wankel op de benen toen we hem controleerden. Hij had 2,4 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ongeveer 9 pintjes, en was naar eigen zeggen nog op weg naar een discotheek", klinkt het nog bij Mathay. Tot slot trok de politie ook nog negen rijbewijzen in voor zes uur, tien bestuurders moesten hun auto drie uur aan de kant laten staan. Bij de alcoholcontroles werden in totaal 1.001 ademtesten afgenomen (TVDZM)