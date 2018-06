Man 'vergeet' verkrachting meisje (8) door drank en drugs 29 juni 2018

Een 51-jarige Mechelaar is gisteren door de rechtbank schuldig bevonden aan de verkrachting van een achtjarig meisje. Ook voor aanranding werd hij schuldig geacht.





De feiten dateren van ruim drie maanden geleden. Toen bleef de vijftiger slapen bij een vriend, de papa van het slachtoffer. 's Nachts kreeg hij een slaapkamer ter beschikking, maar toen de man 's ochtends wakker werd op de grond in de living waar ook de papa en het slachtoffer sliepen, begon het de vader van het slachtoffer te dagen dat er meer aan de hand was. "Het meisje vertelde dat ze 's nachts bezoek had gekregen van meneer en dat hij gestart was met het betasten. Eerst aan de poep, dan aan de vagina. Ook de broek werd naar beneden getrokken waarna hij haar zou hebben gepenetreerd met wc-papier", zei de openbaar aanklager gisteren op zitting. Hij vorderde een effectieve gevangenisstraf van zes jaar effectief. De beklaagde liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman Steff Stevens. Door de staking van de cipiers in de Vlaamse gevangenissen, werd de vijftiger niet overgebracht naar het gerechtshof. "Mijn cliënt kan zich niets meer herinneren. Hij was onder invloed van alcohol en drugs", aldus de strafpleiter. Voor de verkrachting werd de vrijspraak gevraagd omwille van te weinig bewijsmateriaal, voor de aanranding - die niet werd betwist - stelde de verdediging een probatie-opschorting voor. "Zodat hij geholpen kan worden met zijn problematiek", besloot meester Stevens.





De rechter ging daar uiteindelijk niet op in. De man werd veroordeeld tot een celstraf van drie jaar met uitstel. (TVDZM)