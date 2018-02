Man vergeet geheugenkaart met kinderporno op toilet werkgever 16 februari 2018

02u31 0

Een 41-jarige man uit Leuven moest zich vrijdag verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor het bezit van kinderporno. De papa van drie liep tegen de lamp nadat hij op 1 februari vorig jaar per ongeluk een geheugenkaart met daarop 215 naaktfoto's van vooral minderjarigen had laten liggen op het toilet op zijn tewerkstellingsplaats in Mechelen. Hij had de beelden van het internet gedownload, uit onderzoek bleek dat hij aan zijn eigen kinderen nooit had geraakt. De aanklager vorderde 8 maanden met uitstel en een geldboete van 8.000 euro. Volgens de verdediging beseft de man maar al te goed dat hij zwaar in de fout is gegaan. "Hij is van zichzelf beginnen walgen en heeft zich in de cel proberen verwonden met de scherven van zijn bril." De advocaat wees er ook op dat de man vrijwillig in behandeling ging en dat de kans volgens de psychiater op recidive nihil is. Hij vroeg de rechter de gunst van de probatieopschorting. (WVK)