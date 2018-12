Man toont middenvinger aan agenten bij BOB-controle en vlucht Tim Van der Zeypen

26 december 2018

10u35 2 Mechelen De politie heeft het rijbewijs ingetrokken van een autobestuurder. Die toonde vlak voor een alcoholcontrole in Willebroek zijn middenvinger en sloeg vervolgens op de vlucht. Agenten moesten hem klemrijden. Hij had 2,8 promille alcohol in zijn bloed.

Op kerstdag heeft de politiezone van Mechelen-Willebroek een alcoholcontrole gehouden op twee locatie. In de Hoeikensstraat in Willebroek probeerden de agenten, een chauffeur aan de kant zetten om een ademtest af te leggen. “Alleen negeerde hij het bevel van de agent, toonde hij zijn middenvinger en sloeg hij vervolgens aan een hoge snelheid op de vlucht”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De politie ging in de achtervolging. De chauffeur haalde daarbij snelheden tot honderd kilometer per uur. “Daar waar er een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur telt”, gaat Van de Sande verder. “Uiteindelijk konden we meneer in de Gansbroekstraat in Puurs aan de kant zetten.” Er werd een alcoholgeur waargenomen, een ademtest gaf de politie gelijk: “Hij had maar liefst 2,8 promille alcohol in zijn bloed. Het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.” Naar verluidt verklaarde hij aan de politie dat hij niet begrepen had dat hij moest stoppen.

Geen rijbewijs

De man mag het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter. Net zoals een andere autobestuurder die aan de kant werd gezet langs de Guido Gezellelaan in Mechelen. “De man zag onze controlepost en maakte een ommekeer. Hij probeerde te ontkomen maar zonder succes”, klinkt het nog. “Hij bleek onder invloed te zijn van cocaïne en amfetamines.” Toen de politie zijn rijbewijs wilde intrekken, bleek dit niet te gaan. Zijn rijbewijs lag op de griffie van de politierechtbank. “Nog zeker tot 2 januari 2019”, vertelt Van de Sande. “De auto werd op vraag van het parket al zeker tot die dag in beslag genomen.”

Tijdens de alcoholcontroles op kerstdag moesten in totaal 908 autobestuurders een ademtest afleggen. Acht bestuurders bleken ofwel onder invloed van drugs of alcohol te rijden. Naast voorgaande autobestuurders, moesten zes bestuurders hun rijbewijs gedurende drie uur inleveren. Een chauffeur deed dit voor zes uur. “Het ging om een Nederlander. Hij moest onmiddellijk een geldboete van 420 euro betalen”, besluit Van de Sande.