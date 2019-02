Man stortte geld naar minderjarigen in ruil voor seks TVDZM

22 februari 2019

13u15 0 Mechelen Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van een jaar met probatie-uitstel tegen een man uit Leest. De man stond terecht voor het aanzetten tot ontucht en cyberlocking.

Het waren medewerkers van een speelpleinwerking in Willebroek die de bal aan het rollen brachten. Zij hadden berichten onderschept waarin een man aan minderjarige jongeren vroeg om enkele seksuele handelingen te stellen in ruil voor geld. De politie kon de afzender identificeren en kwam zo bij de man uit Leest terecht. Hij weigerde volgens het parket alle medewerking. Ook vanmorgen daagde hij niet op voor zijn proces. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsman.

Het gerecht kon geen bewijsmateriaal vinden dat beklaagde effectief seks had met de jongeren. Wel werd er uit bankonderzoek duidelijk dat de man in totaal meer dan 15.000 euro naar twee verschillende jongeren had overgeschreven. Het parket hield rekening met de zwakke begaafdheid van beklaagde alsook het feit dat hij volgens de gerechtspsychiater worstelt met zijn geaardheid. Er werd een straf van een jaar met probatie-uitstel gevorderd.

De verdediging betwiste de verstuurde berichten niet maar zijn raadsman Erik Bertels voegde wel toe dat er geen absolute duidelijkheid is dat al het gestorte geld van zijn cliënt afkomstig is. “Bovendien hebben die jongeren hem nadien zelf nog afgeperst en is hij nog het slachtoffer geworden van vandalisme”, besloot de strafpleiter. Er werd een autonome probatiestraf gevorderd. De rechter velt op 28 februari 2019 een vonnis.