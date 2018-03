Man staat terecht voor weerspannigheid 15 maart 2018

02u32 0

G.S. diende zich woensdag voor de correctionele rechtbank te verantwoorden wegens weerspannigheid tegenover de politie. De op dat ogenblik ernstig dronken man zou zich agressief gedragen hebben tegenover twee agenten van de zone Mechelen-Willebroek en zou hen verwond hebben nadat deze tussenkwamen bij een huiselijke ruzie. De man, die zich niet liet bijstaan door een advocaat, beweerde niet agressief te zijn geweest. "Mijn stoppen zijn wel doorgeslagen nadat ik had vernomen dat mijn vrouw een tumor had." De agenten, die zich burgerlijke partij stelden, spraken beklaagde tegen. "We hebben alles gedaan om hem te kalmeren." Omdat het niet de eerste keer is dat G.S. diende voor te komen voor weerspannigheid, vorderde de procureur de maximumstraf van zes maanden cel en 1.600 euro boete. (WVK)