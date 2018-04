Man slaat zwangere vrouw in de buik 07 april 2018

Het openbaar ministerie heeft gisteren een celstraf van achttien maanden gevorderd tegen een Mechelaar voor intrafamilaal geweld. De man sloeg zijn vrouw, op dat moment hoogzwanger, in de buik. In december 2016 ging hij door het lint nadat hij dronken thuis gekomen was. "Hij eiste geld van zijn vrouw. Toen die daar niet op inging, werd hij agressief", luidde het in de vordering van de openbaar aanklager. De zwangere vrouw vluchtte met haar twee kinderen naar de zolder. "Toch kon beklaagde de deur alsnog forceren en binnen geraken." Het gevolg waren enkele blauwe plekken over het hele lichaam. Na de feiten ging het koppel even uit elkaar maar inmiddels zouden ze opnieuw samenwonen. De feiten werden niet ontkend maar wel geminimaliseerd. Zo verklaarde de man dat hij haar enkel een duw had gegeven en zij tegen een muur is gevallen. De man is helemaal geen onbekende voor het gerecht. Hij liep al veroordelingen op voor intrafamilaal geweld en de politie moest al enkele keren ingrijpen. Vonnis op 25 april. (TVDZM)