Man slaat ex-schoonbroer met sleutel in de hand en krijgt nu celstraf met uitstel TVDZM

18 januari 2019

14u45 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben Mohamed A. uit Mechelen schuldig bevonden aan een bijzonder geval van agressie. De Mechelaar had zijn ex-schoonbroer geslagen. Omdat hij op dat moment zijn sleutels in zijn hand had, liep het slachtoffer een steekwonde op in de wang. “De verwondingen hadden zelfs dodelijk kunnen zijn”, klonk het op zitting.

Het incident speelde zich vorig jaar op 12 juni af in de Generaal De Ceuninckstraat. Het slachtoffer reed met een vriend door de straat en spotte vervolgens zijn ex-schoonbroer. De twee hadden al een lange tijd ruzie. De aanleiding daarvoor was de echtscheiding. Volgens de verklaringen van het slachtoffer spuwde Mohamed A. eerst op de voorruit van de wagen. De discussie escaleerde en bij de schermutseling kreeg het slachtoffer een slag in het aangezicht. “Hij liep een steekwonde op”, zei de burgerlijke partij. “Een tweede slag kon maar net afgewend worden.”

Omdat de verwondingen volgens een gerechtsdeskundige dodelijk hadden kunnen zijn, vorderde het parket poging moord. A. zelf ontkende niet dat hij een slag had uitgedeeld, maar volgens hem werden de feiten uitgelokt. “Hij zocht de confrontatie op met mij”, reageerde A. op zitting vorige maand. “Ik heb hierop gereageerd.”

De raadsman van A., Frédéric Thiebaut, vroeg de vrijspraak. De rechters in Mechelen gingen er niet op in. Zij oordeelden verder ook dat er helemaal geen sprake was van uitlokking of zelfverdediging. Ze legden A. geen effectieve straf op. Hij kreeg wel een jaar met uitstel gekoppeld aan voorwaarden en een geldboete van 800 euro. Aan zijn voormalig schoonbroer moet hij een schadevergoeding betalen van iets meer dan 4.000 euro.