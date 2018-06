Man slaat ex na discussie over huissleutels 14 juni 2018

Een hevig discussie over de huissleutels kan een man uit Mechelen een celstraf opleveren van zes maanden en een geldboete van 800 euro. De man sloeg na de discussie in het gezicht van zijn inmiddels ex-vriendin. De feiten vonden op 27 maart 2017 plaats voor een dokterspraktijk in de buurt van het Mechelse gerechtsgebouw. "Ze wou me de sleutels niet geven en gaf me een kniestoot. Ik heb gewoon gereageerd", zei de Mechelaar op zitting. "Zij is gewoon gevallen na een duw. Haar geslagen heb ik niet gedaan." Hij deed dus beroep op wettige zelfverdediging maar het parket was niet geneigd om daarop in te gaan, onder meer na het horen van een objectieve getuige in het dossier. Het slachtoffer raakte bij de feiten zwaar gewond. Ze verloor onder meer het bewustzijn, kon zich maar weinig herinneren en was zelfs enkele dagen werkonbekwaam. Een vonnis volg op 27 juni (TVDZM)