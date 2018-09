Man riskeert vijf jaar voor verkrachting DADER RIJDT SLACHTOFFER EERST AAN EN GEEFT KLAPPEN AAN GETUIGEN TIM VAN DER ZEYPEN

07 september 2018

02u37 0 Mechelen Een 24-jarige Mechelaar riskeert een effectieve celstraf van vijf jaar voor de verkrachting van een meisje (20) na een KLJ-fuif in Sint-Katelijne-Waver en het hardhandig aanpakken van twee getuigen. Kort na de feiten zou hij hetzelfde geprobeerd hebben in Lier.

De twee getuigen van de feiten waren gisteren als enigen aanwezig op het proces. Zij werden 's ochtends op 18 september 2016 langs de Berlaarbaan in Sint-Katelijne-Waver opgeschrikt door gegil en geroep. Het lawaai kwam vanuit een gracht langs de Berlaarbaan. "Wanneer ze poolshoogte gingen nemen, merkten ze de beklaagde op die bovenop een meisje lag", zei de openbaar aanklager. "Het meisje riep om hulp, de broek van beklaagde stond open." Na tussenkomst van de getuigen schold de twintiger het meisje uit voor slet. Een van de getuigen nam een foto van de nummerplaat van zijn brommer maar dat ging niet zonder slag of stoot. "Ze werd bij de haren genomen, meegesleurd, geduwd, aangetrapt en in het wegrijden, kreeg ze haar fiets nog tegen zich", vulde de aanklager nog aan.





De politie kon de dader snel identificeren op basis van de foto van de nummerplaat. De twintiger werd opgepakt, verhoord, vrijgelaten onder voorwaarden maar weer in de cel opgesloten omdat hij zijn voorwaarden had geschonden. Naar verluidt had hij via sociale media contact gezocht met zijn slachtoffer terwijl dit verboden was. Tijdens het onderzoek en een reconstructie van de feiten, kwam aan het licht dat hij het slachtoffer eerst met opzet had aangereden met zijn brommer en dat ze hem daarna verplicht oraal moest bevredigen.





Fuif

Opmerkelijk is dat later aan het licht kwam dat hij na de feiten in Sint-Katelijne-Waver hetzelfde probeerde te doen in Lier met een ander jong meisje dat van dezelfde fuif kwam. Beklaagde ontkende de verkrachting en beweerde tegenover de onderzoekers dat het om een misverstand ging. "Ik was mijn evenwicht verloren waardoor het meisje is gevallen. Ik ben daarna enkel in de gracht gesprongen om haar te helpen", zei de jongeman tegen de speurders. Het parket vond zijn uitleg ongeloofwaardig en vorderde een celstraf van vijf jaar.





Opgenomen

De jonge Mechelaar stuurde gisteren zijn kat naar de rechtbank voor de behandeling van zijn zaak. Ook het inmiddels twintigjarige slachtoffer was afwezig. Ze liet zich wel vertegenwoordigen door haar advocaat. Die vroeg meteen om de aanstelling van een deskundige. "Kort voor de zomer is ze opgenomen in het psychiatrische ziekenhuis om er verzorgd te worden", zei meester Bieke Vanden Acker. De getuige, die hardhandig aangepakt werd door de beklaagde, liep ernstige verwondingen op. "Tot op vandaag ondervindt ze nog steeds fysische en psychologische problemen. Ze kan niet lang stappen zonder pijn te krijgen en haar school- en privéleven leed eronder", zei de advocate van de getuige. "Haar droom om competitie te blijven zwemmen heeft ze door de kwetsuren moeten opzeggen." Ze stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 16.500 euro.





Vonnis op 4 oktober.