Man riskeert vier jaar cel voor verkrachting TVDZM

03 januari 2019

17u50 0 Mechelen Een man uit Mechelen riskeert een celstraf van vier jaar effectief. Hij wordt verdacht van verkrachting met bedreiging van een mes. De verdediging ontkent de feiten.

De feiten dateren van ongeveer een jaar geleden. Op 1 januari 2018 kreeg de politie een noodoproep binnen. De buurman van beklaagde had verontrustende geluiden gehoord. “Hij hoorde ook een vrouw roepen en huilen”, zei de openbaar aanklager op zitting vanmiddag. “Bij aankomst van de politie, wilde beklaagde en het slachtoffer de woning verlaten.” De vrouw verklaarde meteen dat ze was verkracht, de Mechelaar werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. “Verder onderzoek staafden de verklaringen van het slachtoffer”, oordeelde de aanklager.

De twee hadden elkaar tijdens oudejaarsnacht leren kennen op café in de stationsbuurt van Mechelen. Niet veel later verlieten ze samen het café. Omdat ze het nieuwe jaar ook nog in een ander café wilden gaan vieren. Bij het passeren van de flat van de Mechelaar, werd er naar binnen gegaan. “Het slachtoffer wou gaan plassen. Dit mocht ze van beklaagde in de lavabo doen”, klonk het nog. “Daarbij brak de lavabo af, nam beklaagde een mes en dwong hij het slachtoffer om haar uit te kleden. Vervolgens verkrachtte hij haar.”

De man ontkende de feiten met klem. Zijn raadsman Ben Crosiers ging vol voor de vrijspraak. “Ze is ook niet tegen haar zin meegegaan naar de woning van mijn cliënt”, klonk het. Dat ze seks hadden, werd niet betwist. “Maar dat gebeurde met wederzijdse toestemming”, aldus de strafpleiter nog. “En wanneer ze vroeg om te stoppen, heeft mijn cliënt dat ook meteen gedaan.” Een vonnis in de zaak volgt op 31 januari.