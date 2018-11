Man riskeert 15 maanden cel voor belaging ex Wannes Vansina

21 november 2018

11u38 0 Mechelen Mechelaar H.K. (°68) diende zich woensdag voor de correctionele rechtbank te verantwoorden voor belaging van zijn ex-echtgenote. Hij riskeert 15 maanden cel en een geldboete van 1.200 euro.

De man werd op 25 juli veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met uitstel wegens slagen en verwondingen. De man vond dat zijn vrouw en dochter veel te westers gekleed gingen. Een van de voorwaarden die hem toen werden opgelegd, was het respecteren van een contactverbod. Toch verscheen hij op 26 september aan hun huis in de Schijfstraat. Volgens haar verklaringen zou hij een kwartier lang op de voordeur hebben gebonkt en hebben geroepen dat hij haar zou verminken en vermoorden. Toen de man werd opgepakt, bleek hij onder meer amfetamine en cocaïne te hebben gebruikt, volgens zijn verklaringen afkomstig uit een tajine. “Beklaagde heeft een gevaarlijke geestesgesteldheid. Ik zie geen alternatief dan een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden en een geldboete van 1.200 te vorderen”, aldus de procureur. Volgens de man had hij helemaal niet de bedoeling om zijn vrouw lastig te vallen, maar wilde hij kijken of zijn oudste dochter thuis was nadat een jongen haar zou hebben lastiggevallen. Volgens zijn advocaat moeten de verklaringen van de echtgenote ook gezien worden in het licht van de vechtscheiding. De verdediging vond ook dat er van belaging geen sprake kon zijn omdat het ging om een eenmalig feit. Hij vroeg de vrijspraak. Vonnis op 5 december.