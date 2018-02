Man riskeert 10 jaar voor uithaal met slagersmes 15 februari 2018

Tom M. moest zich gisteren komen verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen en voor het bezit van twee verboden wapens. De man uit Mechelen haalde begin februari 2017 uit met een slagersmes. Een andere man liep daarbij een snijwonde op aan zijn kaak. Zowel slachtoffer als verdachte kende elkaar niet. Naar verluidt zou beklaagde en slachtoffer ruzie gekregen hebben op café in de uitgangsbuurt aan het station. Die ruzie werd eerst nog afgewend maar even later kwam beklaagde opnieuw op de proppen. Deze keer gewapend met twee messen.





Eerst ontkende M. nog dat hij iets met de feiten had te maken, op zitting gisteren ging hij over tot bekentenissen. Hij was naast alcohol ook nog onder invloed van drugs en medicatie. Inmiddels zou hij opnieuw bereid zijn om af te kicken van zijn verslavingen. De messen had hij naar eigen zeggen bij omdat hij zich niet veilig voelde aan het station. De aanleiding voor herval vorig jaar had volgens zijn raadsvrouw Anouk De Vleesschouwer te maken met de zelfmoord van zijn vriendin. "Zij had destijds een goede invloed op hem", klonk het. Het parket eiste gisteren een celstraf van tien jaar, de verdediging vroeg een werkstraf of een milde toepassing van de wet. Vonnis volgt op 14 maart. (TVDZM)