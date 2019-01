Man plaatste tracking systeem onder auto van vriendin: parket eist celstraf TVDZM

08 januari 2019

12u00 0

Een 42-jarige man uit Hombeek riskeert een celstraf van tien maanden en een geldboete van 800 euro. De veertiger moest zich verantwoorden voor belaging. Hij plaatste volgens procureur des konings Lieselotte Claessens een tracking systeem onder de auto van zijn vriendin. “Om te weten waar zij was”, klonk het op zitting. De man verwijderde het systeem maar dat werd geregistreerd door de bewakingscamera’s van het politiekantoor. De feiten werden dus niet ontkent. Verder moest de man zich ook nog verantwoorden voor het binnendringen in de woning van zijn vriendin. Waarmee hij op dat moment net gebroken had na een relatie van vijftien jaar. “Er werd gedacht dat mevrouw een nieuwe relatie had en meneer drong de woning binnen”, luidde het nog. De verdediging vroeg een milde straf. “Het koppel is intussen opnieuw samen, de aanhouding en de vrijlating onder voorwaarden waren een wake-up call”, zei de raadsman van de veertiger. Een vonnis volgt op 30 januari.