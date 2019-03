Man met ingetrokken rijbewijs liegt tegen werkgever om contract te versieren TVDZM

11 maart 2019

14u40 0 Mechelen Een man uit Mechelen riskeert acht maanden cel voor oplichting. De Mechelaar pleegde bedrog tegenover zijn werkgever. Hij beweerde een rijbewijs te hebben en versierde zo een contract maar zijn rijbewijs was op dat moment ingetrokken door de politie.

De feiten kwamen aan het licht na een verkeersongeval. De man reed met de bestelwagen van zijn werkgever. De politie stelde toen vast dat de man geen geldig rijbewijs had. Dat lag op dat moment op griffie van de politierechtbank omdat hij een rijverbod van tien maanden.

“Nochtans had hij destijds een contract ondertekend en beweerde hij dat hij over een rijbewijs beschikte. Hij liet zelfs een rijbewijs zien maar dat was vals”, klonk het op zitting vanmorgen.

Drie maanden na de ondertekening van zijn contract werd hij al ontslagen. Naast het ongeval waren er verder ook nog problemen van roekeloos rijgedrag en het nakomen van afspraken. De werkgever stelde zich burgerlijke partij. “Hadden we geweten dat zijn rijbewijs was ingetrokken, hadden we hem nooit aangeworven”, aldus de werkgever. De firma vroeg een schadevergoeding van meer dan 10.000 euro.

Zestigste veroordeling

Het parket vorderde vandaag een celstraf van acht maanden effectief. “Als de man wordt veroordeeld, is dat voor de zestigste keer”, voegde de openbaar aanklager nog toe.

De verdediging vroeg de vrijspraak. Naast fouten in het dossier pleitte de raadsman nog dat er geen sprake is van valsheid in geschrifte. “De man heeft een geldig rijbewijs en pleegde geen bedrog”, luidde het in het pleidooi van de advocaat van beklaagde.

Vonnis op 1 april.