Man loopt in Antwerpen rond met mes in broek TVDZM

13 maart 2019

Procureur des konings Lieselotte Claessens eiste vandaag een geldboete van 800 euro van Dominique A. uit Willebroek. De man moest zich verantwoorden voor het bezit van een verboden wapen. “Op 8 februari 2018 werd hij betrapt met een groot mes in zijn broekzak”, aldus Claessens. “Hij was op dat moment stomdronken.” De Willebroekenaar was op het moment van de feiten ook onder invloed van pillen. Medicatie die hij gekregen had tegen de depressie waarin hij was gesukkeld. “Dit na een faillissement, een scheiding en financiële problemen waardoor hij volledig aan de grond zat”, klonk het bij de verdediging van A. Het parket stelde eerder al een minnelijke schikking voor van 150 euro. Die bleef echter onbetaald waardoor de procureur overging tot dagvaarding. “Die boete kon hij niet betalen net omwille van die financiële problemen”, besloot de strafpleiter. “Wij vragen een probatie-uitstel.” Vonnis op 10 april.