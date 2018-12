Man krijgt voorwaarden opgelegd na partnergeweld TVDZM

28 december 2018

15u00 0

Rouslan Y., een 46-jarige man uit Mechelen, heeft van de rechter een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel gekregen. De veertiger moest zich eerder komen verantwoorden voor partnergeweld. “Hij reageerde bijzonder agressief tegenover zijn vrouw nadat hij haar betrapte met bellen naar een andere man”, zei het parket destijds. De veertiger zou de vrouw bij de haren hebben getrokken, sleurde haar mee naar de living en beet vervolgens in haar pols. De vrouw moest ook een klap op haar voorhoofd incasseren. “Daar hield het niet op. De vrouw werd later ook nog bedreigd”, aldus het parket. “Zo dreigde hij ermee om de vrouw te vermoorden indien ze Mechelen zou verlaten.” De feiten werden ontkend. “De stoppen zijn doorgeslagen maar hij heeft ze niet geslagen”, reageerde Y.’s raadsman. “Uit het dossier blijkt dat in ieder geval niet.” De rechter oordeelde alsnog dat de feiten voldoende bewezen waren en gaf hem de celstraf met uitstel gekoppeld aan enkele voorwaarden. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.