Man krijgt klappen met motorhelm, dader riskeert drie jaar cel TVDZM

27 februari 2019

19u30 0 Mechelen Kenan K. riskeert een celstraf van drie jaar effectief voor een extreem geval van agressie. De man sloeg een kennis van zijn ex bijna het hoofd in met zijn motorhelm. “De psychische en fysieke gevolgen zijn bijzonder groot”, klonk het vandaag op zitting.

Hulpdiensten moesten in november 2016 uitrukken naar de stationsbuurt in Mechelen. Een man lag er bewusteloos op de grond. “Hij was kort daarvoor aangevallen door een man. Eerst kreeg hij een vuistslag in het aangezicht en vertrok de dader. Maar na enkele meters keerde hij terug. Hierop haalde hij twee keer uit met zijn motorhelm. Het slachtoffer werd telkens op het hoofd geraakt. Een keer lag hij zelfs al op de grond”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Poelmans. Ook een omstaander die wou ingrijpen, kreeg klappen. Zij werd eveneens geslagen met de motorhelm en raakte gewond.

Schedelbreuk

De gevolgen voor beiden waren groot. Voor de man allicht het grootst. Tot op vandaag ondervindt hij nog steeds last van de slagen. “Meneer liep een hersenschudding, een schedelbreuk en een neusbreuk op”, klonk het nog op zitting. Het slachtoffer verbleef enkele weken in het ziekenhuis en kon vier maanden niet gaan werken. “Nog steeds niet”, vulde Sven Mertens, de advocaat van het slachtoffer aan. “Hij was trucker en heeft zijn job moeten opgeven omdat hij simpelweg niet meer rijvaardig was. Hij verloor soms zelfs het bewustzijn.”

Verstek

Verder heeft het slachtoffer nog steeds moeilijkheden met praten en onthouden. Door de feiten verloor de man ook zijn geur- en smaakzintuigen. Hij vroeg vandaag een provisionele schadevergoeding van zo’n 25.000 euro. Beklaagde stuurde zijn kat naar de rechtbank. De zaak werd daarom bij verstek behandeld. Wat de man bezielde is nog steeds niet geweten. Wel is geweten dat het slachtoffer op het moment van de feiten net de flat van de ex-partner van K. had verlaten. Zij waren net daarvoor naar een concert gegaan. Vonnis op 27 maart.