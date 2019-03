Man krijgt achttien maanden cel voor inbraakpoging in gokkantoor TVDZM

12 maart 2019

Een man uit Mechelen heeft van de rechter een celstraf gekregen van achttien maanden effectief. Hij werd schuldig bevonden aan een inbraakpoging in de Nekkerspoelstraat. Hij wou toen inbreken in een gokkantoor. “Er werd een gat in de muur gemaakt”, klonk het op zitting vorige maand. “Toen het inbraakalarm in werking trad, sloeg de man op de vlucht.” Een buit werd er niet gemaakt. De Mechelaar is geen onbekende voor het gerecht. Zo liep hij een jaar voor deze feiten nog een celstraf op van twaalf maanden met uitstel. Eveneens voor een diefstal. De verdediging vroeg enige mildheid maar daar ging de rechter niet op in. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.