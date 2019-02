Man haalt geld af met bankkaart van vriend TVDZM

25 februari 2019

Bert W., een man uit Mechelen, riskeert een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel. De Mechelaar stond terecht voor informaticafraude. Zo stal hij eerst de bankkaart van een goede vriend en ging hij daar vervolgens geld mee afhalen. “620 euro”, zei het slachtoffer vanmorgen op zitting. De man stelde zich burgerlijke partij en vroeg het gestolen geld terug. W. stond een tijdje geseind. Eens gearresteerd, ging hij meteen over tot bekentenissen. “Ik was dronken en had de bankkaart gekregen om er boodschappen mee te doen toen mijn vriend ziek was. Ik heb nooit de bedoeling gehad om het geld te stelen. Ik wilde het wel terug betalen”, verklaarde hij aan de politie. Vanochtend liet hij zich vertegenwoordigen door zijn advocate. Volgens haar was de stress hem teveel geworden en durfde hij niet naar de rechtbank komen. Zij stelde een straf met probatie-uitstel voor. Een vonnis volgt op 25 maart.