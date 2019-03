Man gaat door het lint en slaat ex: “omdat schoonouders dochter naar school hebben gebracht” TVDZM

Een man uit Jette riskeert een probatie-opschorting voor partnergeweld. De man moest voor de rechter verschijnen omdat hij zijn intussen ex-vrouw bij de keel had gegrepen en zijn polsen wou oversnijden. Beklaagde ging op 21 maart 2017 volledig door het lint na een hevige discussie over het feit dat zijn schoonouders hun dochtertje naar school hadden. Hij was ook dronken. “Ze verwaarloosde mijn kind”, klonk het bij de man die de feiten betwistte en de vrijspraak vroeg. Rechter Suzy Vanhoonacker repliceerde: “Meneer, ik hoop dat u intussen weet dat als schoonouders de kinderen naar school brengen, dat helemaal geen verwaarlozing is. Anders zouden heel wat mensen hun kinderen verwaarlozen.” Het parket vond dat de feiten voldoende bewezen waren. Zij stelden eerst nog een bemiddeling in strafzaken voor maar omdat de man bleef ontkennen, werd hij gedagvaard. Zijn ex-vrouw stelde zich burgerlijke partij en vroeg een morele schadevergoeding van 750 euro.