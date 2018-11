Man drong slaapkamer van ex binnen en schreef op de muren Tim Van der Zeypen

28 november 2018

13u00 1 Mechelen Het parket heeft achttien maanden effectief gevorderd tegen de 31-jarige Steven G. uit Kapelle-op-den-Bos. De dertiger viel zijn ex-vrouw (31) meerdere keren lastig en drong zelfs haar woning binnen. Hij schreef toen ‘ik hou zielsveel van u’ op de muren van haar slaapkamer. “Mevrouw leefde in constante angst”, klonk het.

Na verschillende meldingen bij de politie van constante belaging, kenden de feiten een driest hoogtepunt in de zomer van 2017. Hij drong toen de woning van zijn ex binnen en ging op de muren van haar slaapkamer schrijven. “Nadien pakte hij nog enkele persoonlijke spullen mee”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans. “Verder waren er nog drie meldingen waaruit bleek dat meneer zijn ex achtervolgde en een keer drong hij haar auto binnen en dronk hij er bier.” Opmerkelijk is dat het volgens de aanklaagster leek of de dertiger de ernst van de feiten niet inzag. Zo stond hij een dag na de voorleiding bij de onderzoeksrechter al opnieuw bij zijn ex. “Deze keer ging hij toevallig boodschappen doen ik de winkel waar mevrouw werkte”, verduidelijkte Poelmans. “Omdat hij zijn voorwaarden maar bleef schenden, werd hij opnieuw voor de onderzoeksrechter gebracht. Vier keer in totaal en belandde zo uiteindelijk even in de gevangenis.”

179 telefoons

Het parket eiste een celstraf van achttien maanden effectief. Zijn ex stelde zich burgerlijke partij. Ze vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro. “Haar rust werd stevig verstoord”, schetste de advocate van de ex-vrouw uit Hombeek de gevolgen van de belaging. “Ze kreeg dagelijks 170 telefoons van meneer. In totaal vonden er meer dan 1.200 telefoons plaats.” De verdediging betwistte de feiten niet maar beweerde in tegenstelling tot het parket dat de 31-jarige man wel degelijk de ernst van de situatie wel inzag. “Maar de vraag is vooral hoe dit zover is kunnen komen”, zei meester Bart Vanmarcke. “Mijn cliënt en zijn ex waren twaalf jaar een koppel. Er telden maar twee zaken in zijn leven: zijn werk en zijn gezin. Toen zijn vrouw een einde wou maken aan de relatie, volgde een black-out.” Die black-out was volgens de strafpleiter niet van agressieve aard maar wel een van romantische. “Hij schreef een romantische inscriptie op de muur of zette een vaas met bloemen klaar op de verjaardag van zijn ex. Hij wou gewoon niet beseffen dat de relatie gedaan was en is dan uit de bocht gegaan.”

De verdediging gaf de rechter nog mee dat de tijd in de cel zijn leven had veranderd en G. inmiddels ook in therapie is. Er werd een straf met uitstel voorgesteld gekoppeld aan een contactverbod en de verderzetting van zijn therapie. Of rechter Suzy Vanhoonacker hier zal op ingaan, weten we op 19 december.