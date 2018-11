Man drinkt zich lazarus: “Omdat hij geen trainingspak kon kopen” TVDZM

05 november 2018

16u00 1 Mechelen Mohamed T., een 39-jarige Mechelaar, riskeert een celstraf van acht maanden voor weerspannigheid tegenover de politie. De dertiger ging op 1 juni 2018 volledig door het lint.

“Omdat hij geen trainingspak van de Rode Duivels kon kopen in de winkel”, vertelde Mechels procureur Nele Van Looy in haar vordering. “Beklaagde besloot dan maar om in plaats van dat trainingspak een fles whisky alsook twee glazen Gouden Carolus leeg te drinken.”

Niet veel later moest de politie ingrijpen omdat verschillende omstaanders hen hadden verwittigd dat hij in dronken toestand zijn fiets in het rond aan het gooien was. “Verder trok hij ook nog zijn T-shirt uit en viel hij verschillende mensen lastig”, gaat procureur Van Looy verder.



Zelfs wanneer de politie arriveerde, bleef de dertiger agressief. Een van de agenten werd zelfs bespuwd en gebeten door de dertiger in zijn vinger. In de combi bleef T. bovendien verder spuwen en met zijn voeten tegen de stoelen trappen. Eens in de politiecel begon hij te kalmeren. Wanneer hij ’s anderdaags werd verhoord, kon hij zich omwille van een black-out niets meer herinneren. De 39-jarige werd in het verleden al maar liefst vijftien keer veroordeeld. Het merendeel van de dossiers gingen over smaad of weerspannigheid tegenover de politie.

“Er is een grote rode draad en dat is alcohol”, besloot Van Looy. “En wanneer dronken heeft meneer geen enkel respect meer voor de politie.” Op zitting vroeg de man een straf met uitstel gekoppeld aan een behandeling voor zijn alcoholprobleem of een werkstraf. Vonnis op 3 december.