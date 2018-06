Man dreigt kokend water over vrouw te gieten 29 juni 2018

02u33 2

"Ik had schrik om te scheiden", aan het woord is een Mechelse vrouw die zich gisteren burgerlijke partij kwam stellen tegen haar inmiddels ex-man Hassan K. De man stond gisteren terecht voor partnergeweld. Hij werd eind maart opgepakt nadat de politie in hun huis moest ingrijpen. "De dochter had toen de hulpdiensten opgebeld en vertelde dat papa 'mama had geslagen en haar dreigde te overgieten met kokend water'", zei de openbaar aanklager gisteren. Bij het tussenkomen van de agenten, bleek de beklaagde rustig te zijn. De vrouw beweerde bijzonder veel schrik te hebben van haar man. De aanleiding voor de feiten? Een discussie over het eten. "Ik had gezegd dat hij voor een keer maar eens zelf voor het eten moest zorgen", klonk het nog. De openbaar aanklager vorderde een gevangenisstraf van een jaar effectief. Een vonnis in de zaak volgt op 25 juli.





(TVDZM)