Man die jeugdrechter met dood bedreigt, krijgt geen straf: "Begrip voor zijn emoties"

04 februari 2019

15u00 0 Mechelen De 44-jarige Michael N. uit Willebroek heeft een opschorting van straf gekregen. De veertiger stond terecht voor doodsbedreigingen tegenover de jeugdrechter in Mechelen.

De feiten dateren van eind juni 2018. Zijn minderjarige dochter moest toen voor de jeugdrechter verschijnen voor een kameroverleg. Het meisje werd geplaatst en dat was duidelijk niet naar de zin van beklaagde. “Hij werd agressief”, legde de openbaar aanklager uit. “Hij riep dat hij de rechter zou opwachten en doden. Verder vertelde hij ook nog dat hij een bom zou maken en laten ontploffen.” Omdat de bedreigingen ernstig waren, werd beslist om de veertiger in de boeien te slaan en voor een onderzoeksrechter te leiden. Na verhoor werd hij vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden. De man schond die voorwaarden niet, iets waar de aanklager ook rekening mee hield . “Bovendien kan ik begrip tonen voor de situatie. Ik begrijp dat het er emotioneel aan toe ging. Toch waren de bedreigingen een brug te ver”, luidde het.

N. betwiste de feiten niet. “Wat ik gedaan heb, heb ik gedaan”, klonk het. “Het is niet goed te praten. Alleen wil ik nog zeggen dat op die dag en op dat moment me alles teveel geworden is.” Hij vroeg aan de rechter om zijn strafregister blanco te houden. De rechter ging daar ook op in. N. werd schuldig bevonden, maar krijgt geen straf.