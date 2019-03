Man dealt cannabis met minderjarige kompaan TVDZM

12 maart 2019

15u00 0 Mechelen Soulimane E.B., een jongeman uit Mechelen, riskeert een celstraf van acht maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. De jonge Mechelaar moest zich dinsdagochtend komen verantwoorden voor het dealen van cannabis. Hij deed dat volgens het parket samen met een minderjarige kompaan.

De bal ging aan het rollen toen een man getuige was van een verdachte handeling tussen de twee. Toen de politie er werd bij gehaald, sloeg E.B. op de vlucht. “Omdat ik word geviseerd door de politie”, klonk het in zijn eerste verklaringen bij de politie.

In zijn vlucht gooide de jonge Mechelaar een zakje weg met drugs en geld. Na zijn arrestatie gaf hij meteen toe dat de spullen van hem waren.

Bij een huiszoeking later werd nog meer drugs gevonden. “Voor eigen gebruik”, zei hij nog. Alleen spraken enkele berichten in zijn gsm dat tegen. Volgens het parket was de drugsverkoop dan ook bewezen.

De jongeman bleef op zitting ontkennen dat hij ooit drugs heeft verkocht. Wat rechter Yves Hendrickx beslist, weten we op 1 april.