Man crasht nadat hij vlucht voor politiecontrole 11 juli 2018

02u25 0

De politie van Mechelen-Willebroek heeft er een zware achtervolging opzitten. Afgelopen weekend reed een autobestuurder aan volle snelheid weg bij een controle aan de Elektriciteitstraat. De man reed aan een topsnelheid van zo'n 130 kilometer per uur. "Dat terwijl er maar een maximum snelheid telt van zeventig per uur", klinkt het. De agenten gingen meteen in de achtervolging. Eerst maakte de man nog aanstalten om te stoppen. "Maar toen onze collega's ook stopten op de pechstrook, reed hij opnieuw verder", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Via de afrit van de autostrade voor het verkeer komende van Brussel naar Antwerpen reed hij de E19 op. Een andere autobestuurder moest daarbij uitwijken om een ongeval te vermijden." De politie probeerde de man te doen stoppen maar zonder succes. De vluchtende autobestuurder reed enkele keren in op de agenten om hen te doen stoppen. Uiteindelijk kwam de achtervolging zo'n acht kilometer verder tot een einde. "In Rumst nam hij de afrit aan dezelfde hoge snelheid. Hij knalde tegen een verhoogde middenberg en de auto werd weggeslingerd. Ter hoogte van de Carpoolparking konden we de man inrekenen", besluit Van de Sande. Toen werd duidelijk waarom hij op de vlucht was geslagen. In de auto lag een gebruikershoeveelheid cannabis, zelf was hij onder invloed van cannabis, cocaïne en amfetamines. De wagen werd getakeld, het rijbewijs van de man werd ingetrokken voor 15 dagen. (TVDZM)