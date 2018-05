Man bedreigt vrouw (78) met pistool en rukt handtas af 08 mei 2018

02u49 0 Mechelen Een 78-jarige vrouw uit Bonheiden is in het centrum van Mechelen het slachtoffer geworden van een straatroof met geweld. De dader is voorlopig spoorloos.

De vrouw woonde afgelopen zondagnamiddag de Hanswijkprocessie bij. Omstreeks 16.00 uur kwam ze in de Zakstraat waar ze geconfronteerd werd met de overvaller. "Hij bedreigde haar met een pistool. Hij eiste dat ze haar handtas afgaf", vertelt Lieselotte Claessens van het parket. "Hierop werd ze voor een tweede keer bedreigd met het pistool." De man riep dat hij zou schieten indien ze hem de handtas niet zou geven. Hij rukte de handtas af en de vrouw kwam ten val. Ze liep lichte verwondingen op en was erg aangedaan door de feiten.





De dader sloeg vervolgens op de vlucht.





Kort na de straatroof werd er op basis van een persoonsbeschrijving op het kruispunt van de Gerechtsstraat met de Sint-Petersberg een mogelijke verdachte geïdentificeerd. Hij werd gearresteerd maar zou volgens onze informatie niets met de feiten te maken hebben. Hij mocht na zijn verhoor opnieuw beschikken. De dader van de brutale straatroof is dus nog steeds spoorloos. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.





Handtas teruggevonden

Aan 't Vlietje, niet ver van waar de overval plaatsvond, werd later de handtas teruggevonden. Die lag verstopt achter een muurtje van een appartementsgebouw. Het geld was uit de handtas verdwenen. (TVDZM)