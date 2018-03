Man aangehouden na inbraak in gokkantoor 27 maart 2018

Een jonge Armeen (20) uit Elsene is gisteren door onderzoeksrechter Kris Lavens aangehouden op verdenking van een inbraak. De twintiger werd in de nacht van zondag op maandag opgepakt. Kort daarvoor reageerde de politie op een inbraak in een gokkantoor langs de Nekkerspoelstraat. "De politie kon de man arresteren nadat ze hem zagen wegvluchten met de fiets. De politie reed hem eerst klem maar nadien sloeg hij nog te voet op de vlucht in een laatste poging om uit de handen van de politie te blijven", zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Vrijdag komt de man voor de raadkamer.