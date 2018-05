Man (67) verongelukt op pechstrook E19 19 mei 2018

02u47 0 Mechelen Een 67-jarige Mechelaar is gistermiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de autostrade E19 in Mechelen-Noord. De man was uitgestapt na pech met zijn aanhangwagen.

De Mechelaar was op weg in de richting van Antwerpen toen hij kort voor 12 uur opmerkte dat er iets mis was aan zijn aanhangwagen. "Hij parkeerde zich op de pechstrook, stapte uit en werd aangereden door een vrachtwagen", zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De man werd weggeslingerd, hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.





Zoon in auto

"Er kon echter geen hulp meer baten, de man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen", gaat de parketwoordvoerster verder. In de wagen zat ook nog de zoon van het slachtoffer. Die raakte gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden nu verder onderzocht.





"Er werd geen deskundige ter plaatse gestuurd. De dienst fotometrie van de Antwerpse Federale Wegpolitie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen", besluit Claessens. De hinder na het ongeval was groot. Enkel het linkerrijvak was nog beschikbaar voor het verkeer. De auto en aanhangwagen moesten getakeld worden. De trucker werd verhoord. (TVDZM)