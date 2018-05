Man (54) masturbeert voor raam: "Onmogelijk, ik kan geen erectie meer krijgen" 18 mei 2018

Een 54-jarige man uit Hombeek riskeert acht maanden cel en een geldboete van 800 euro met probatie omdat hij volgens het parket gemasturbeerd had voor het venster van zijn woning. Een vader, die met zijn zoon (6) op weg naar school was, lichtte de politie in. "Hij stond naakt voor het raam met zijn penis in de hand", klonk het gisteren tijdens de zitting. Ook de vrouw van de getuige verklaarde twee maanden voor deze feiten ook al dergelijke taferelen te hebben gezien. Zij was toen samen met de kinderen en een vriendin na school op weg naar huis. De verdediging betwist de feiten. "Enerzijds is het onmogelijk om hem te zien vanop de straatkant, anderzijds is het medisch niet mogelijk dat mijn cliënt zich bevredigde", pleitte de raadsvrouw. "Hij heeft namelijk een zwaar hartprobleem en moet medicatie nemen die het hem onmogelijk maakt om een erectie te krijgen." Het parket hechtte maar weinig geloof aan zijn verhaal. "Onder meer omdat meneer al een voorgaande veroordeling van drie maanden met probatie kreeg voor gelijkaardige feiten", legde de openbaar aanklager uit. De rechter vond het belangrijk dat de vriendin van de andere getuige in het verhaal eveneens moet worden verhoord en stelde een deskundige aan. De zaak gaat verder in oktober. (TVDZM)